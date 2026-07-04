وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة وتطورات الأوضاع في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اتصال هاتفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين علي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وفلسطين، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الحكومة الفلسطينية ويمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها.

وتم خلال الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.

و شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أدان الوزير عبد العاطى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصي، وأعرب عن الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق حل الدولتين.

كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجارى، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ويسهم في تعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.