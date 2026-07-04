تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بضرورة رفع كفاءة وتجهيز سيارات وأجهزة الضباب بالمواد الكيماوية اللازمة، وتكثيف أعمال الرش الميداني بجميع المدن والقرى لمواجهة انتشار الحشرات الطائرة والناموس خلال فصل الصيف، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع إدارات مكافحة ناقلات الأمراض بالمديريات الصحية، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة المراكز والمدن بتنفيذ حملات مكثفة ومستمرة لرش الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى، بالتنسيق بين إدارات شؤون البيئة وقسم الأمراض المتوطنة، حيث يتم استخدام أجهزة "التيفا" والضباب الحراري لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات في مهدها، وتكثيف حملات الرش الوقائي لضمان الفعالية والوصول إلى كافة المناطق المستهدفة والكتل السكنية.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الصحية، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع ضرورة عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على سلامة وصحة جميع أهالي المحافظة.