الاعتداء على ملاحظي الثانوية العامة بالشرقية.. إصابة اثنين إثر هجوم بالحجارة على سيارتهم بمنشأة أبو عمر

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن اثنين من ملاحظي امتحانات الثانوية العامة أصيبا مساء اليوم إثر تعرض السيارة التي كانت تقلهما لهجوم بالحجارة من مجهولين أثناء عودتهما من لجنة امتحانية بمركز منشأة أبو عمر.

وأوضح المصدر أن الواقعة حدثت عقب مغادرة الملاحظين لجنة مدرسة صان الإعدادية القبلية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة حيث فوجئوا أثناء سيرهم بمنطقة العزبة البيضاء التابعة لمركز منشأة أبو عمر بثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية ويقومون بإلقاء قطع حجرية تجاه السيارة.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن تهشم زجاج الشباك الخلفي الأيسر للسيارة وإصابة كل من عماد محمد أحمد محمد 42 عاما والمقيم بقرية البيروم بجرح قطعي بالأنف وشرخ بالحاجز الأنفي ومازن عبدالقادر أحمد يوسف بإصابة عبارة عن جرح صغير أسفل الذقن.

وأكد المصدر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لهما وخروجهما من المستشفى بعد استقرار حالتهما.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين.