عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

وصل منذ قليل فريق من صيادي الثعابين وعلي رأسهم الكابتن أحمد الدركوني، إلى قرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبدأ عمليات تمشيط موسعة للمصرف والحقول والأراضي الزراعية بحثاً عن ثعبان الكوبرا، وذلك عقب وفاة سيدة وطفل إثر تعرضهما للدغة ثعبان.

فيما أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات مشددة للدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بتشكيل حملة مكبرة لإجراء المسح الشامل للأراضي الزراعية بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة بنطاق رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك عقب تعرض عدد من المواطنين للدغات من الثعابين أثناء قيامهم بزراعة شتلات الأرز بالأراضي والتي أدت إلى إنتشار السم سريعاً و حدوث الوفاه مما تسبب في إنتشار حالة من الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة والصحة ورئاسة المركز والوحدة المحلية بالقراقرة ، حيث أجرت معاينة ميدانية للأراضي الزراعية والمناطق المحيطة، ونفذت أعمال رش وتطهير للبؤر المحتمل اختباء الزواحف بها، إلى جانب إزالة الحشائش والمخلفات التي تمثل بيئة مناسبة لإيواء مثل هذه الكائنات، وذلك في إطار خطة متكاملة للحد من انتشارها.

كما تم تكثيف جهود التوعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وأئمة المساجد، لتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء العمل بالأراضي الزراعية، وارتداء وسائل الحماية الشخصية، وفي مقدمتها أحذية الأمان والقفازات، مع سرعة الإبلاغ عن أي زواحف سامة يتم رصدها، والتعامل الصحيح في حالة حدوث لدغات من الزواحف الخطرة ، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.

وحرصت اللجنة، خلال جولتها الميدانية، على إجراء حوار مباشر مع أهالي القرية والمزارعين، للاستماع إلى ملاحظاتهم وطمأنتهم، وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من مخاطر التعرض للدغات الثعابين، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعامل مع الزواحف السامة أو محاولة اصطيادها.

وفي السياق ذاته، انتقلت اللجنة إلى الوحدة الصحية بقرية القراقرة للتأكد من توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين، وجاهزية الفرق الطبية والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية للموقف، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والمعنية، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم قائلاً "لن ندخر جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين، ونتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ والحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة."