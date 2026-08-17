قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا
لتنفيذ خطة السلام بشأن غزة.. كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم
أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
حقيقة الزيادة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين
274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية
ياسين مرعي: الأهلي يقف بجوار يوسف بلعمري ونتمنى عودته سريعًا
طلبات إمام عاشور الأخيرة للتجديد مع الأهلي.. وقونيا سبور يستعد لتتقديم عرض جديد
أول تحرك برلماني للكشف عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإطلاق منصة وخريطة وطنية للسياحة البيئية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن مصر تمتلك ثروة طبيعية وبيئية هائلة تؤهلها لتوسيع قاعدة السياحة البيئية وتحويلها إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النمط السياحي لا ينبغي أن يظل مرتبطًا بمحافظات أو مناطق بعينها، وإنما يجب أن يمتد إلى مختلف المحافظات التي تمتلك مقومات طبيعية وثقافية وتراثية قابلة للتوظيف سياحيًا.

شرائح مختلفة من السائحين المصريين والأجانب

وقال «أباظة» فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر تمتلك تنوعًا استثنائيًا في البيئات السياحية، بداية من سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مرورًا بالواحات والصحاري والجبال والمحميات الطبيعية، وصولًا إلى نهر النيل والمناطق الريفية والقرى ذات الطابع التراثي، مؤكدًا أن هذه المقومات يمكن أن تتحول إلى منتجات سياحية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من السائحين المصريين والأجانب.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد خريطة وطنية متكاملة للسياحة البيئية تتضمن حصرًا دقيقًا للمناطق القابلة للتطوير، وتصنيفها وفق طبيعتها وقدرتها الاستيعابية، مع تحديد الأنشطة المناسبة لكل منطقة، بما يمنع العشوائية ويحافظ على الموارد الطبيعية.

واقترح «أباظة» إطلاق مسارات سياحية بيئية متعددة المحافظات تربط بين أكثر من مقصد في برنامج سياحي واحد، بما يشجع السائح على إطالة فترة إقامته وزيادة إنفاقه، مع إنشاء مراكز للزوار وخدمات نقل آمنة ونقاط معلومات بيئية في المناطق المستهدفة.

كما دعا إلى التوسع في إنشاء النزل والمنتجعات البيئية منخفضة التأثير، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.

وشدد على أهمية إشراك أبناء المحافظات في هذه المشروعات من خلال تدريبهم على الإرشاد البيئي والسياحي والحرف التراثية والخدمات المرتبطة بالسياحة، لضمان وصول العائد الاقتصادي مباشرة إلى المجتمعات المحلية.

وطالب كذلك بإطلاق منصة رقمية وطنية للترويج للسياحة البيئية، تضم خرائط تفاعلية للمحميات والمناطق الطبيعية والمسارات والأنشطة، وربطها بشركات السياحة ومنصات الحجز الدولية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن نجاح هذا الملف يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين وزارات السياحة والبيئة والتنمية المحلية والثقافة والجهات المعنية، موضحًا أن الاستثمار في الطبيعة يجب أن يسير بالتوازي مع حمايتها، حتى تتحول السياحة البيئية إلى اقتصاد مستدام وفرص عمل جديدة ومصدر متزايد للعملة الأجنبية، دون الإضرار بالثروات الطبيعية التي تمثل حقًا للأجيال المقبلة.

السياحة البيئية النمط السياحي المحافظات الاقتصاد الوطني البيئات السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

البنك المركزى

الضغوط التضخمية تحسم مصير الفائدة في اجتماع المركزي أغسطس

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 16 أغسطس 2026

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد