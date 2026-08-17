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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن

أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
ولاء عادل

تشهد أسعار الشقق في القاهرة الجديدة تفاوتًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى، في ظل ارتفاعات قوية شهدها السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. وتكشف بيانات السوق عن وجود فارق كبير بين أسعار المتر في الكمبوندات الفاخرة والمناطق السكنية الأخرى، لتتراوح المستويات المذكورة في البيانات المتاحة من نحو 20 ألف جنيه للمتر إلى أكثر من 70 ألف جنيه في بعض المناطق.

وتتصدر الكمبوندات الواقعة في التجمع الخامس قائمة المناطق الأعلى سعرًا، بينما تظهر مناطق مثل بيت الوطن وتقسيم الأندلس ضمن الخيارات الأقل سعرًا نسبيًا، ما يجعل اختيار المنطقة عاملًا أساسيًا عند البحث عن شقة للشراء أو الاستثمار.

كم يبلغ سعر المتر في أغلى مناطق القاهرة الجديدة؟

تأتي كمبوندات التجمع الخامس في مقدمة المناطق الأعلى سعرًا، إذ تدور الأسعار في بعض المشروعات حول 70 ألف جنيه للمتر وقد تتجاوز ذلك في مشروعات أكثر تميزًا. وتشير بيانات منشورة خلال 2026 إلى نطاقات تصل إلى 70–90 ألف جنيه للمتر في بعض الكمبوندات.

وتأتي مدينة المستقبل ضمن المناطق مرتفعة الأسعار، مع مستويات تتراوح في بعض المشروعات بين 67 و80 ألف جنيه للمتر، بينما يدور متوسط المتر في المربع الذهبي حول 65 ألف جنيه وفق بيانات السوق المنشورة.

أسعار المتر في مدينتي والرحاب

تحتفظ المناطق السكنية المتكاملة مثل مدينتي والرحاب بمستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، نتيجة توافر الخدمات والمرافق والطلب على السكن والاستثمار.

وتشير البيانات الواردة في رصد أسعار القاهرة الجديدة إلى متوسطات تقارب 58 ألف جنيه للمتر في مدينتي و56 ألف جنيه في الرحاب، مع اختلاف السعر النهائي بحسب موقع الوحدة ومساحتها ومستوى التشطيب والمشروع.

أسعار الشقق في مناطق القاهرة الجديدة المختلفة

وفيما يلي أبرز متوسطات أسعار المتر الواردة في البيانات التي يستند إليها التقرير:

المنطقةمتوسط سعر المتر
كمبوندات التجمع الخامس70 ألف جنيه
مدينة المستقبل67 ألف جنيه
المربع الذهبي63 ألف جنيه
مدينتي58 ألف جنيه
الرحاب56 ألف جنيه
غرب الجولف49.9 ألف جنيه
الشويفات40.7 ألف جنيه
المستثمرين الشمالية40 ألف جنيه
امتداد القاهرة الجديدة40 ألف جنيه
شارع التسعين37.5 ألف جنيه
الياسمين36.5 ألف جنيه
البنفسج36.3 ألف جنيه
جنوب الأكاديمية35.7 ألف جنيه
النرجس34.4 ألف جنيه
الأحياء33.1 ألف جنيه
شمال الرحاب32.6 ألف جنيه
النرجس الجديدة32.4 ألف جنيه
اللوتس الجديدة31.4 ألف جنيه
التجمع الأول30.6 ألف جنيه
الدبلوماسيين29.2 ألف جنيه
المنطقة الصناعية28.6 ألف جنيه
القرنفل27.2 ألف جنيه
بيت الوطن26.6 ألف جنيه
التمر حنة24.9 ألف جنيه
الأندلس24.1 ألف جنيه
التجمع الثالث21.7 ألف جنيه
تقسيم الأندلسنحو 20 ألف جنيه

ملاحظة: متوسطات الأسعار تختلف باختلاف المشروع، وموقع الوحدة داخل المنطقة، والمساحة، والتشطيب، وطريقة السداد؛ لذلك لا تعني هذه الأرقام أن كل الوحدات داخل المنطقة نفسها تباع بالسعر ذاته.

شارع التسعين.. الأسعار تختلف حسب نوع الوحدة

ويظل شارع التسعين من أكثر المحاور العقارية أهمية في القاهرة الجديدة، إلا أن الأسعار فيه تختلف بصورة كبيرة حسب طبيعة المشروع وموقعه ونوع الوحدة.

وتشير تقارير سوقية حديثة إلى أن أسعار المتر السكني في بعض أجزاء شارع التسعين قد تكون أعلى بكثير من المتوسطات العامة المتداولة، وهو ما يؤكد أن الاعتماد على متوسط واحد للمنطقة لا يعكس بالضرورة السعر الفعلي لكل مشروع.

كيف تحركت أسعار القاهرة الجديدة خلال الفترة الأخيرة؟

شهدت القاهرة الجديدة ارتفاعات قوية في أسعار العقارات خلال آخر 12 شهرًا. ووفق رصد عقارماب الذي نقلته تقارير عقارية خلال 2026، تراوحت الزيادة في بعض مناطق القاهرة الجديدة بين 100% و140%، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي وزيادة الطلب على الوحدات في شرق القاهرة.

وتشير بيانات أخرى منشورة في يونيو 2026 إلى استمرار تجاوز متوسطات الأسعار حاجز 70 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق، مقابل بقاء مناطق أخرى دون 20 ألف جنيه، ما يعكس اتساع الفجوة السعرية داخل المدينة نفسها.

هل القاهرة الجديدة مناسبة للشراء أم الاستثمار؟

لا يمكن تحديد ذلك من خلال سعر المتر وحده، إذ يجب مقارنة السعر بموقع الوحدة، ومستوى الخدمات، وجودة المشروع، وقربه من المحاور الرئيسية، إلى جانب أنظمة السداد والعائد المتوقع من الإيجار.

وبالنسبة للمشتري الباحث عن السكن، قد تكون المناطق ذات الخدمات المكتملة والمواصلات الأفضل أكثر جاذبية حتى إذا كان سعر المتر أعلى.

أما المستثمر، فمن المهم النظر إلى معدل الطلب على الإيجار، وسهولة إعادة البيع، ونسب الإشغال، وخطط التنمية المحيطة بالمنطقة، وليس السعر الحالي فقط.

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