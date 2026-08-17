مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا

قال نائب حاكم منطقة بيلجورود الروسية ألكسندر شوفاييف، يوم الاثنين، إن هجومًا صاروخيًا شنته أوكرانيا على المنطقة المتاخمة للحدود أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين.
وأضاف أن 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، أصيبوا في القصف، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج الطبي.
بدورها، ذكرت السلطات الأوكرانية أن هجومًا روسيًا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.
وأضافت السلطات عبر تطبيق "تيليجرام"، أنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تكثيفًا للضربات الجوية والصاروخية على مناطق داخل البلدين.