مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا

قال نائب حاكم منطقة ​بيلجورود ​الروسية ​ألكسندر شوفاييف، يوم الاثنين، إن ​هجومًا صاروخيًا شنته أوكرانيا ​على ​المنطقة المتاخمة للحدود ‌أسفر ⁠عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة ​أربعة ⁠آخرين.

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وأضاف أن 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، أصيبوا في القصف، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج الطبي.

بدورها، ذكرت السلطات الأوكرانية ​أن هجومًا روسيًا استهدف ​خلال ​الليل البنية التحتية للميناء ⁠الواقع ​في مدينة ​إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب ​أوكرانيا.

وأضافت السلطات ​عبر تطبيق "تيليجرام"، ⁠أنه تم إخماد حرائق تسبب ​فيها ​الهجوم.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تكثيفًا للضربات الجوية والصاروخية على مناطق داخل البلدين.