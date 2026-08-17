قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعاشة ترفع تكلفة العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة وتحذيرات لشركات السياحة
الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه المخا
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور
مقتل 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم أوكراني على روسيا
لتنفيذ خطة السلام بشأن غزة.. كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم
أسعار الشقق في القاهرة الجديدة 2026.. خريطة سعر المتر من التجمع الخامس إلى بيت الوطن
حقيقة الزيادة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين
274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية
ياسين مرعي: الأهلي يقف بجوار يوسف بلعمري ونتمنى عودته سريعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صناديق تداول بيتكوين تسجل أكبر تدفقات خارجة منذ نهاية يونيو الماضي

صناديق تداول بيتكوين تسجل أكبر تدفقات خارجة منذ نهاية يونيو الماضي
صناديق تداول بيتكوين تسجل أكبر تدفقات خارجة منذ نهاية يونيو الماضي
أ ش أ

سجلت صناديق التداول الفورية لعملة بيتكوين أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها منذ نهاية يونيو الماضي، ما عكس البداية القوية التي شهدها شهر أغسطس الجاري.

وشهدت الصناديق الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة سحب صافي تدفقات بقيمة 389.7 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، بعدما استقطبت 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، وفق بيانات جمعتها وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وكان الأسبوع الأول من أغسطس الجاري قد سجل أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إلى هذه الصناديق منذ أبريل، وذلك عقب اختراق إلكتروني نادر طال علامة تجارية لمحافظ تُعرف باسم المحافظ الباردة، ما جدد الاهتمام بتأمين الأصول الرقمية من خلال الأدوات المالية التقليدية.

وقالت إزمي باو، رئيسة أسواق رأس المال والسياسات في شركة سيرتيك لأمن سلاسل الكتل: «تعكس التدفقات الخارجة الصافية من صناديق التداول الأسبوع الماضي حالة المزاج الضعيفة في سوق بيتكوين».

وأضافت: «يبدو الآن أن التدفقات الداخلة التي أعقبت اختراق كولدكارد كانت حالة استثنائية، فيما لا تزال معنويات المؤسسات الأوسع نطاقًا حذرة، وتقترب من التشاؤم».

وتأتي عودة عمليات البيع في صناديق التداول في وقت تستقر فيه بيتكوين حول مستوى 63,000 دولار، منخفضة بنحو 50% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر من العام الماضي.

ولا تزال مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين، بينما يدفع غياب التقدم التشريعي في الولايات المتحدة بشأن قانون الوضوح المقترح، وهو مشروع قانون لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المشترين أيضًا إلى الابتعاد عن السوق.

وكانت التدفقات إلى صناديق بيتكوين، التي تتيح للمستثمرين التعرض لتحركات سعر العملة دون الحاجة إلى امتلاك الرموز أو تأمينها بأنفسهم، إيجابية بشكل هامشي لمدة 3 أسابيع خلال الشهر الماضي، لكن المعنويات الأساسية ظلت هشة.

وبعد اختراق إلكتروني حديث طال محافظ باردة تحمل علامة كولدكارد وتنتجها شركة كوينكايت في مدينة تورنتو، رأى بعض المستثمرين أن الحصول على التعرض لبيتكوين من خلال أصول أكثر تقليدية أصبح خيارًا أكثر جاذبية.

وأدت ثغرة سمحت بجعل عملية توليد مفاتيح كولدكارد قابلة للتنبؤ إلى زعزعة الثقة في نوع من المحافظ كان يُنظر إليه باعتباره من أكثر الأماكن أمانًا للمستثمرين لحماية أصولهم المشفرة.

وظل سعر بيتكوين شبه مستقر إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي، إذ تحرك ضمن نطاق ضيق لم يتجاوز 2%. وكانت العملة تتداول عند نحو 63,400 دولار بحلول الساعة 1:30 ظهرًا في سنغافورة.

وبلغ مؤشر التقلبات الضمنية لبيتكوين، الذي يستخدم أسعار الخيارات لتوقع نطاق تحركات العملة خلال 30 يومًا، نحو 37 يوم الإثنين، وهو مستوى أقل من متوسطه خلال العام وأقل بكثير من ذروته البالغة 82.2 في أوائل فبراير.

وتعد تدفقات صناديق التداول مقياسًا مهمًا للطلب المؤسسي، بعدما أصبحت هذه المنتجات واحدة من أكبر القنوات التي يستخدمها المستثمرون التقليديون للحصول على تعرض لبيتكوين.

وبالتالي، فإن استمرار التدفقات الخارجة لفترة طويلة قد يضغط على الأسعار والسيولة، خصوصًا إذا ظلت مصادر الطلب الكبيرة الأخرى ضعيفة.

صناديق التداول الفورية لعملة بيتكوين تدفقات خارجة وكالة بلومبرج الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

منه الله

صديقة منة الله صلاح ضحية حادث أربيلا مول تكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

قافلة "زاد العزة" الـ 258 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة "زاد العزة" الـ 258 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

تدريبات البكالوريا

التعليم تطلق المرحلة الثالثة من تدريبات المعلمين والموجهين استعدادًا لتطبيق البكالوريا

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد