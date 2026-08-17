صناديق تداول بيتكوين تسجل أكبر تدفقات خارجة منذ نهاية يونيو الماضي

سجلت صناديق التداول الفورية لعملة بيتكوين أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها منذ نهاية يونيو الماضي، ما عكس البداية القوية التي شهدها شهر أغسطس الجاري.

وشهدت الصناديق الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة سحب صافي تدفقات بقيمة 389.7 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس، بعدما استقطبت 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، وفق بيانات جمعتها وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وكان الأسبوع الأول من أغسطس الجاري قد سجل أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إلى هذه الصناديق منذ أبريل، وذلك عقب اختراق إلكتروني نادر طال علامة تجارية لمحافظ تُعرف باسم المحافظ الباردة، ما جدد الاهتمام بتأمين الأصول الرقمية من خلال الأدوات المالية التقليدية.

وقالت إزمي باو، رئيسة أسواق رأس المال والسياسات في شركة سيرتيك لأمن سلاسل الكتل: «تعكس التدفقات الخارجة الصافية من صناديق التداول الأسبوع الماضي حالة المزاج الضعيفة في سوق بيتكوين».

وأضافت: «يبدو الآن أن التدفقات الداخلة التي أعقبت اختراق كولدكارد كانت حالة استثنائية، فيما لا تزال معنويات المؤسسات الأوسع نطاقًا حذرة، وتقترب من التشاؤم».

وتأتي عودة عمليات البيع في صناديق التداول في وقت تستقر فيه بيتكوين حول مستوى 63,000 دولار، منخفضة بنحو 50% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في أكتوبر من العام الماضي.

ولا تزال مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين، بينما يدفع غياب التقدم التشريعي في الولايات المتحدة بشأن قانون الوضوح المقترح، وهو مشروع قانون لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المشترين أيضًا إلى الابتعاد عن السوق.

وكانت التدفقات إلى صناديق بيتكوين، التي تتيح للمستثمرين التعرض لتحركات سعر العملة دون الحاجة إلى امتلاك الرموز أو تأمينها بأنفسهم، إيجابية بشكل هامشي لمدة 3 أسابيع خلال الشهر الماضي، لكن المعنويات الأساسية ظلت هشة.

وبعد اختراق إلكتروني حديث طال محافظ باردة تحمل علامة كولدكارد وتنتجها شركة كوينكايت في مدينة تورنتو، رأى بعض المستثمرين أن الحصول على التعرض لبيتكوين من خلال أصول أكثر تقليدية أصبح خيارًا أكثر جاذبية.

وأدت ثغرة سمحت بجعل عملية توليد مفاتيح كولدكارد قابلة للتنبؤ إلى زعزعة الثقة في نوع من المحافظ كان يُنظر إليه باعتباره من أكثر الأماكن أمانًا للمستثمرين لحماية أصولهم المشفرة.

وظل سعر بيتكوين شبه مستقر إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي، إذ تحرك ضمن نطاق ضيق لم يتجاوز 2%. وكانت العملة تتداول عند نحو 63,400 دولار بحلول الساعة 1:30 ظهرًا في سنغافورة.

وبلغ مؤشر التقلبات الضمنية لبيتكوين، الذي يستخدم أسعار الخيارات لتوقع نطاق تحركات العملة خلال 30 يومًا، نحو 37 يوم الإثنين، وهو مستوى أقل من متوسطه خلال العام وأقل بكثير من ذروته البالغة 82.2 في أوائل فبراير.

وتعد تدفقات صناديق التداول مقياسًا مهمًا للطلب المؤسسي، بعدما أصبحت هذه المنتجات واحدة من أكبر القنوات التي يستخدمها المستثمرون التقليديون للحصول على تعرض لبيتكوين.

وبالتالي، فإن استمرار التدفقات الخارجة لفترة طويلة قد يضغط على الأسعار والسيولة، خصوصًا إذا ظلت مصادر الطلب الكبيرة الأخرى ضعيفة.