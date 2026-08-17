الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين باتجاه المخا

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، رصد إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا جنوب غربي البلاد والبحر الأحمر.

قال الجيش إن فرق الاستطلاع التابعة له رصدت إطلاق الحوثيين “صاروخين باليستيين فرط صوتيين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر”.

وأضاف أن الصاروخين أُطلقا من مقر قيادة اللواء 170 دفاع جوي سابقا في جبل أومان شرقي مدينة تعز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يورد البيان معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء إطلاق الصاروخين.

كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أورده الجيش اليمني.

ويأتي هذا التصعيد غداة إعلان قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا، جنوب غربي البلاد، أمس الأحد، بـ7 طائرات مسيرة.