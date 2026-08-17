مسيّرتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة كردستان العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير جهاز الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل بطائرتين مسيّرتين مفخختين، قال إنهما وُجّهتا من الجانب الإيراني، من دون وقوع خسائر بشرية.

وأدان الجهاز الهجوم بأشد العبارات، مؤكداً أن هذه الهجمات والاعتداءات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وأن منفذيها يتحملون كامل المسؤولية عن تداعياتها.

وقال الجهاز في بيان إن الهجوم وقع عند الساعة 00:28 فجر اليوم، بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين من طراز «حديد-110»، مشيراً إلى أنهما وُجّهتا من الجانب الإيراني للحدود نحو المقرين.