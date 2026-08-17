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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.. التايمز: حرب إيران تتحول إلى معركة اقتصادية.. واشنطن تعتمد استراتيجية قديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

 تستعد الولايات المتحدة وإيران لتجاوز الموعد النهائي الذي حدداه لأنفسهما للتوصل إلى اتفاق شامل حول وقف الحرب وبرنامج طهران النووي.

انتهاء مهلة الـ60 يوماً دون اتفاق

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران في يونيو يهدف إلى فتح الطريق أمام تسوية أوسع خلال 60 يوماً، لكن المهلة المقرر انتهاؤها يوم الاثنين جرى التخلي عنها عملياً، وتحول الصراع إلى "حرب إرادات" وتحمل اقتصادي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة له.

ولم تُعلن أي ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية منذ أواخر يوليو. ويبرز الانهيار الفعلي للاتفاق صعوبة إنهاء ترامب للحرب التي بدأها في فبراير إلى جانب إسرائيل، وبُعد الإدارة الحالية عن أهداف اتفاق يونيو، ومن بينها إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ذلك الممر الحيوي الذي قيدت فيه طهران شحنات النفط والغاز منذ بدء القتال.

البيت الأبيض: الصراع انتقل إلى “حرب اقتصادية”

 وبحسب مصدرين أمريكيين مطلعين على سير المفاوضات لصحيفة نيويورك تايمز، فإن مسؤولي البيت الأبيض يدركون تجاوز مهلة يوم الاثنين، وأن طبيعة المواجهة تحولت إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية.

وتشبه الاستراتيجية الحالية إلى حد كبير المحاولات الأمريكية السابقة التي استمرت لسنوات لعزل إيران اقتصادياً ودفعها للتخلي عن طموحاتها النووية.

 وقد حققت تلك السياسات نتائج متباينة في الماضي، ويشك بعض المحللين في أن الضغط الاقتصادي الشديد وحده كافٍ لإجبار إيران على تغيير مسارها.

وتُعد هذه المقاربة تكراراً لما اتبعه ترامب في ولايته الأولى، رغم إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي عزمه فرض عقوبات مالية "لم يشهد لها مثيل من قبل".

مذكرة يونيو وُصفت بأنها “مكسب لإيران”

 وكانت مذكرة التفاهم التي وُقعت في يونيو تُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مكسباً لطهران، إذ منحت النظام تخفيفاً للعقوبات كان بأمس الحاجة إليه، مع تأجيل النقاش حول الملفات الشائكة مثل تخصيب اليورانيوم إلى وقت لاحق.

إلا أن القادة الإيرانيين اختاروا العودة إلى التصعيد بدلاً من تثبيت مكاسبهم من الاتفاق، وفقاً لنايت سوانسون، خبير الشؤون الإيرانية في "المجلس الأطلسي" ومقره واشنطن.

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