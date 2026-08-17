مصرع 6 وإصابة 4 آخرين في هجوم صاروخي أوكراني على روسيا

قال نائب حاكم منطقة بيلجورود الروسية ألكسندر شوفاييف، اليوم ، إن هجومًا صاروخيًا شنته أوكرانيا على المنطقة المتاخمة للحدود أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وأضاف أن 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، أصيبوا في القصف، وجميع المصابين يتلقون العلاج الطبي.
وذكرت السلطات الأوكرانية أن هجومًا روسيًا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.
وأضافت السلطات عبر تطبيق "تيليجرام"، أنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم.
يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تكثيفًا للضربات الجوية والصاروخية على مناطق داخل البلدين.