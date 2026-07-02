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زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

حرص محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على تفقد لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا الثانوية بمركز ومدينة فاقوس، والتي شهدت خلال امتحان مادة اللغة العربية وفاة الطالبة جنة هاني إبراهيم إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وحرص وكيل أول الوزارة على تقديم الورود والمياه المبردة لزملاء الطالبة خلال دخولهم اللجنة صباح اليوم، لأداء امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا.

كما حرصت الطالبات على ارتداء الملابس السوداء حدادًا على روح زميلتهن، فيما قدم وكيل أول الوزارة لهن واجب العزاء، مطالبًا إياهن بالتركيز في أداء الامتحان، وموجهًا بتوفير سبل الهدوء والراحة للطلاب في مختلف اللجان الامتحانية.

وكان محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد حرص على تقديم واجب العزاء والمواساة إلى هاني إبراهيم عبد الرحمن، الأخصائي الاجتماعي بمدرستي الشهيد إبراهيم صفا الثانوية والرسمية لغات، والد الطالبة الراحلة جنة هاني إبراهيم، التي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية أثناء سير امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي، إلا أنها فارقت الحياة.

ومن جانبها، أعربت أسرة الفقيدة عن خالص شكرها وتقديرها لوكيل أول الوزارة وقيادات التربية والتعليم، لحرصهم على تقديم واجب العزاء والمواساة، ومساندتهم للأسرة والعاملين بقطاع التربية والتعليم في مصابهم الأليم.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم فاقوس مدينة فاقوس

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زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
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