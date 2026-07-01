قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكرى وفاة القارئ عبد الواحد زكي راضي.. رحلة قارئ أبدع في تلاوة القرآن وترك إرثا خالدا
الخارجية الإيرانية: اتفاق على شراء سلع بجزء من 6 مليارات دولار المجمدة
بوجود مصر.. واشنطن تقود حوارا أمنيا مع 12 دولة لبحث أمن المنطقة ومضيق هرمز
ظهور تمساح في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة .. والجهات المختصة تفحص الواقعة
3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب وفاة طفل وسيدة.. حملة مكبرة لمواجهة مخاطر الثعابين بالقراقرة بالشرقية

رش
رش
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات مشددة  للدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بتشكيل حملة مكبرة لإجراء المسح الشامل للأراضي الزراعية بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة بنطاق رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك عقب تعرض عدد من المواطنين للدغات من الثعابين أثناء قيامهم بزراعة شتلات الأرز بالأراضي والتي أدت إلى إنتشار السم سريعاً وحدوث الوفاه مما تسبب في إنتشار حالة من الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة والصحة ورئاسة المركز والوحدة المحلية بالقراقرة ، حيث أجرت معاينة ميدانية للأراضي الزراعية والمناطق المحيطة، ونفذت أعمال رش وتطهير للبؤر المحتمل اختباء الزواحف بها، إلى جانب إزالة الحشائش والمخلفات التي تمثل بيئة مناسبة لإيواء مثل هذه الكائنات، وذلك في إطار خطة متكاملة للحد من انتشارها.

كما تم تكثيف جهود التوعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وأئمة المساجد، لتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء العمل بالأراضي الزراعية، وارتداء وسائل الحماية الشخصية، وفي مقدمتها أحذية الأمان والقفازات، مع سرعة الإبلاغ عن أي زواحف سامة يتم رصدها، والتعامل الصحيح  في حالة حدوث لدغات من الزواحف الخطرة ، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.

وحرصت اللجنة، خلال جولتها الميدانية، على إجراء حوار مباشر مع أهالي القرية والمزارعين، للاستماع إلى ملاحظاتهم وطمأنتهم، وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من مخاطر التعرض للدغات الثعابين، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعامل مع الزواحف السامة أو محاولة اصطيادها.

وفي السياق ذاته، انتقلت اللجنة إلى الوحدة الصحية بقرية القراقرة للتأكد من توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين، وجاهزية الفرق الطبية والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية للموقف، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والمعنية، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم قائلاً "لن ندخر جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين، ونتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ والحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الطب البيطري للأراضي الزراعية مركز ومدينة منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الرطوبة نهارا

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يلتقي وكيل إكليريكية الإسكندرية

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد