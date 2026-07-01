نتيجة قرعة العمرة المجانية المخصصة لصحفيي مدن القناة والشرقية

أجرت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لاختيار الفائز بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين المراسلين بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية، وذلك بمقر نادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجرت القرعة بحضور عدد من الزملاء الصحفيين من محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، وسيناء، والشرقية، وأسفرت عن فوز الزميل أشرف سويلم، مراسل البوابة نيوز بمحافظة شمال سيناء، بالعمرة المجانية.

وتتقدم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بخالص التهنئة للزميل الفائز، متمنيةً له عمرةً مقبولةً وسعيًا مشكورًا، كما تتوجه بخالص الشكر والتقدير للزملاء الصحفيين بالإسماعيلية على تعاونهم وجهودهم في تنظيم وإجراء القرعة، وتُثمن حرص جميع الزملاء على المشاركة، متمنيةً التوفيق للجميع في الفرص المقبلة.