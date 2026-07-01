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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة 100%...إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تحسم 296 طلباً وشكوى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز ، في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع ، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

وفى هذا الإطار أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة إستقبل (٨٦) شكوى و (٢١٠)طلباً على مدار شهر يونيو بإجمالى (٢٩٦) طلباً وشكوى ، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة وفقاً للإمكانات المتاحة، بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت  (١٠٠٪).

وأشار الي انه تنوعت الشكاوى والطلبات ما بين "شكاوى البناء بدون ترخيص ، طلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) ،تقنين أوضاع أراضي واضعي اليد ،تظلمات وظيفية ،طلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص"

وأشار محافظ الشرقية الي أن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكداً أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية واستفسارات المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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