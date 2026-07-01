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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الشرقية: تطبيق التفتيش بحزم خلال امتحانات الثانوية العامة

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ومديري شؤون الطلاب والأمن وذلك لمتابعة الاستعدادات وضمان انتظام سير العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة بشأن توفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات في إطار من الانضباط والالتزام.

حضر الاجتماع محمد فياض مدير مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وصلاح العزازي مدير إدارة أمن المديرية وأحمد شريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومحمد منصور مدير إدارة أبو حماد التعليمية.

وفي مستهل الاجتماع شدد محمد رمضان غريب على ضرورة مواصلة العمل الجاد لضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل منظم ودقيق، مؤكدا أن القيادات السياسية تتابع عن كثب جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الامتحانات وأن كافة أجهزة الدولة والمحافظة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها.

وأكد وكيل أول الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة تمثل قضية أمن قومي وتتطلب بذل أقصى درجات الجهد والالتزام والتفاني من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش الخارجي والداخلي بكل حزم وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة أو وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها وفقا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما وجه بالتصدي بكل قوة لمحاولات الغش بكافة أشكالها ومنع تجمعات أولياء الأمور أمام مقار اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والمدن حفاظا على الهدوء والانضباط.

وأكد علي أهمية إحكام إجراءات تفتيش الطلاب والعاملين قبل دخول اللجان بوقت كاف مع الالتزام الكامل بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والحفاظ على النظام داخل اللجان وتوفير بيئة هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان مع استمرار أعمال النظافة والتطهير والحفاظ على النظافة العامة بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب.

كما أكد محمد رمضان علي أهمية تفريغ اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل مقر اللجنة أو ساحاتها بعد انتهاء الوقت المحدد.

وخلال الاجتماع وجه بمراجعة خطوط سير سيارات نقل الأسئلة لضمان وصولها إلى اللجان في المواعيد المحددة قبل بدء الامتحان بوقت كاف مع التشديد على عدم الانفراد بمظاريف الأسئلة وعدم فتحها إلا داخل اللجنة الفرعية في الموعد الرسمي لبدء الامتحان.

وفي السياق ذاته أكد وكيل أول الوزارة تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بالامتحانات مشددا على ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب خاصة في المواد التي تتضمن تراجم وذلك لمنع حدوث أي أخطاء في التوزيع أو أي عجز بالأوراق.

وفي ختام الاجتماع شدد محمد رمضان غريب على استمرار المتابعة اللحظية من قبل مديري الإدارات التعليمية والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل كل إدارة تعليمية.

وزارة التربية والتعليم الفيديو كونفرانس الإدارات التعليمية امتحانات الثانوية العامة

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