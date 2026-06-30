تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن محافظة الشرقية.. صور

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بضرورة رفع كفاءة وتجهيز سيارات وأجهزة الضباب بالمواد الكيماوية اللازمة، وتكثيف أعمال الرش الميداني بجميع المدن والقرى لمواجهة انتشار الحشرات الطائرة والناموس خلال فصل الصيف، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع إدارات مكافحة ناقلات الأمراض بالمديريات الصحية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ الصادرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي بضرورة الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة المراكز والمدن بتنفيذ حملات مكثفة لرش الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى، وذلك بالتنسيق بين إدارات شئون البيئة برئاسة المراكز وقسم الأمراض المتوطنة ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض؛ حيث تم استخدام أجهزة "التيفا" والضباب الحراري لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات في مهدها، وتكثيف حملات الرش الوقائي لضمان فعالية الحملات والوصول إلى كافة المناطق المستهدفة والكتل السكنية، ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الصحية، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على سلامة وصحة جميع أهالي المحافظة.