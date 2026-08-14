أمسية شعرية في معرض السويس الرابع للكتاب بمشاركة نخبة من شعراء السويس

يشهد معرض السويس الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجاري، أمسية شعرية خاصة تحت عنوان «أمسية شعر العامية»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، في إطار الاحتفاء بالإبداع الأدبي والشعري لأبناء المحافظة.

وتقام الأمسية مساء السبت 15 أغسطس، من الساعة 8 إلى 10 مساءً، بمشاركة نخبة من شعراء السويس، في فعالية تحمل عنوانًا خاصًا هو «مهداة إلى الشاعر كامل عيد رمضان»، تكريمًا لمسيرته وإسهاماته في مجال شعر العامية، وما قدمه من تجربة شعرية ارتبطت بالبيئة السويسية والوجدان الشعبي.

ويشارك في الأمسية عدد من الشعراء، من بينهم الشاعر جمال عمران، والشاعر حمدي عطية، والشاعرة سمية نور الدين، والشاعر عادل نافع، والشاعر عبود حداد، إلى جانب الشاعرة ماجدة سعد، والشاعر محمد التمساح، والشاعر محمود السنوسي، والشاعرة مروة الصعيدي، والشاعرة منار صبحي، فيما يقدم الأمسية الشاعر أحمد أبو سمرة.

وتأتي الأمسية في إطار حرص معرض السويس الرابع للكتاب على منح المبدعين من أبناء المحافظة مساحة للتعبير عن تجاربهم الأدبية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على نماذج متنوعة من شعر العامية، الذي يمثل أحد أهم روافد الحركة الثقافية والأدبية المصرية، لما يقدمه من تعبير قريب من الحياة اليومية والواقع الاجتماعي والإنساني.

كما تعكس الفعالية اهتمام البرنامج الثقافي للمعرض بالمشهد الأدبي المحلي، وعدم اقتصاره على الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية، حيث يضم البرنامج فعاليات متنوعة تستهدف مختلف الفئات والأعمار، وتجمع بين الأدب والفنون والأنشطة الثقافية.

ومن المقرر أن تكون الأمسية مفتوحة أمام مشاركة شعراء العامية بالسويس، بما يتيح ظهور أصوات وتجارب شعرية جديدة، ويعزز التواصل بين المبدعين والجمهور، في أجواء ثقافية تواكب فعاليات الدورة الرابعة من معرض السويس للكتاب.

وتتواصل فعاليات معرض السويس الرابع للكتاب حتى 15 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يستهدف تقديم محتوى معرفي وإبداعي لأبناء السويس وزوار المعرض.