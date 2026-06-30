قبل أيام من امتحانه.. وفاة طالب ثانوي عام بالشرقية نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية صورة لشاب مقيم قرية الوهايبة التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية يدعي محمد عبده عثمان، طالب بالصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية يفيد وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، قبل أيام قليلة من استكمال امتحانات الثانوية العامة وسط حالة من الحزن الشديد.

وأكد الأهالي أن الطالب الراحل كان يستعد خلال الساعات الأخيرة لاستكمال امتحاناته، ويعيش حالة القلق والترقب التي تصاحب طلاب الثانوية العامة قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ وسط حالة من الصدمة بين أفراد أسرته.

ومن جانبهم فقد نعى زملاء الطالب وأبناء القرية الفقيد بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأن خبر وفاته نزل كالصاعقة على الجميع، لما عُرف عنه من اجتهاد والتزام وحب للخير.

وأكد الأهالي، إن الطالب محمد استيقظ في الساعات الأولى من صباح اليوم وأدى صلاة الفجر، ثم تناول وجبة الإفطار، وبدأ الاستعداد للتوجه إلى دروسه ومواصلة المراجعة النهائية حيث كان من المقرر أن يؤدي أحد امتحاناته خلال الأيام المقبلة ولكن الأسرة فوجئت بتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية أنهت حياته.