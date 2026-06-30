مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية

في مشهد مأساوي هز مشاعر أهالي مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه بعد تعرضه للدغة ثعبان أثناء مساعدته لوالده في أعمال الزراعة داخل أرضهما بقرية القراقرة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح.

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الطفل يدعي "عبدالرحمن إبراهيم عطية" طالب بالمعهد الديني بالقرية خرج كعادته لمساعدة والده في العمل داخل الأرض الزراعية غير مدرك أن لحظات قليلة ستفصل بينه وبين نهاية مأساوية أبكت الجميع.

وبحسب روايات الأهالي فإن الطفل تعرض للدغة ثعبان أثناء مشاركته والده في تنقية الحشائش داخل قطعة أرض زراعية ليسقط أرضا متألما وسط حالة من الذعر والصدمة فيما سارع والده وأفراد أسرته لمحاولة إنقاذه ونقله لتلقي الإسعافات اللازمة أملا في إنقاذ حياته إلا أن السم كان أسرع من كل المحاولات لتتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بالواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحوصات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر رقم 4875 إداري مركز منيا القمح لسنة 2026 فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة والتصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

فيما خيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية الذين ودعوا الطفل الصغير بكلمات مؤثرة بعد رحيله المفاجئ في واقعة أعادت التحذير من مخاطر الزواحف السامة داخل الأراضي الزراعية خاصة خلال فصل الصيف.