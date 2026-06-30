مصرع طفل بلدغة ثعبان أثناء مساعدة والده في الزراعة بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه متأثرا بإصابته بلدغة ثعبان أثناء مساعدته والده في أعمال الزراعة بقرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد مصرع الطفل "عبدالرحمن إبراهيم عطية"، 10 سنوات، طالب بالمعهد الديني، ومقيم بقرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح إثر إصابته بلدغة ثعبان أثناء مشاركته والده في تنقية الحشائش داخل قطعة أرض زراعية.

تم التحفظ على الجثة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4875 إداري مركز منيا القمح لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.