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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بين الاستغاثة والحل في ساعات.. شاهد كيف تحولت "ترعة الهجارسة" بالشرقية بعد التطهير الفوري؟

منشور وزير الري
منشور وزير الري
حنان توفيق

في استجابة فورية لما تم نشره بالأمس حول استغاثة أهالي قرية "الهجارسة" التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، دفعت وزارة الموارد المائية والري بمعداتها وسياراتها إلى الموقع، حيث تم الانتهاء بالكامل من أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات التي كانت تعوق مجرى المياه.

تنظيف ترعة الهجارسة

وأظهرت الصور الرسمية (قبل وبعد التطهير) تحولاً كاملاً في مشهد الترعة، حيث عادت المياه إلى مجراها الطبيعي لتؤدي وظيفتها الأساسية في ري الأراضي الزراعية وخدمة منتفعي المنطقة، بعد رفع كميات "رهيبة" من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى المقالب العمومية.

الشفافية وتحدي "الوعي السلوكي"

وفي سياق متصل، فتحت مصادر مسؤولة بالوزارة ملف "سلوكيات إلقاء القمامة" بشفافية تامة، مشيرة إلى أن ما حدث في ترعة الهجارسة هو مجرد نموذج يتكرر بانتظام في العديد من الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

وطرحت الوزارة سؤالاً محورياً يمس وعي المواطنين والمحليات: "هل ستبقى هذه الترعة وغيرها نظيفة بعد هذا المجهود الضخم، أم سنشهد استغاثة جديدة بعد عدة أيام بسبب معاودة تراكم القمامة وإعاقة وصول المياه؟".

تطبيق الحسم القانوني: تفعيل "منشور 1 لعام 2026"
وشددت الإدارة المركزية على ضرورة إصرار كافة المسؤولين بقطاعات الوزارة على الحفاظ على نظافة المجاري المائية التي تم تبطينها وتطهيرها، وتطبيق القانون بصرامة ودون أي تهاون.

وكتب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري: "استكمالا لموضوع مساء الأمس و استغاثة اهالينا علي ترعه الهجارسه بكفر صقر محافظه الشرقية.

وأكمل: هذه هي صور الترعه كما وردت في الاستغاثة وصورتها الان بعد قيام المعدات فورا بتطهيرها وتنظيفها "كالمعتاد والمتكرر". حجم القمامة التي تم ازالتها ونقلها من الموقع رهيب ويحتاج العديد من الصور والترعة عادت لتؤدي وظيفتها وتوصيل المياه لحضراتكم. وهذا هو حال العديد من الترع على مستوى الجمهورية وهذا الموضوع هو مجرد مثال نشاركه معكم بشفافية وصراحة ربما لاتعجب البعض.

وتابع السؤال الاهم: هل ستبقى هذه الترعه وغيرها نظيفة ولا هايكون في استغاثة بعد عدة ايام بتراكم القمامة مرة اخري وعدم وصول المياه؟.

وختم منشوه قائلا: “علي كل مسؤول في وزارة الموارد المائية و الري الإصرار علي الحفاظ علي نظافة الترع والمصارف و تفعيل وتطبيق منشور رقم ١ لعام 2026 بكل حزم ودون اي تهاون بالتعاون مع المحليات والوزارات المعنية كما هو معتاد”.

تنظيف ترعة الهجارسة
استغاثة أهالي قرية الهجارسة كفر صقر الشرقية وزارة الموارد المائية والري إزالة الحشائش المخلفات أعمال التطهير

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