ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع مدير عام الإدارة، بشن حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث شرق الدلتا والقناة وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء.

وأشار الي انه أسفرت الحملات في مركز ومدينة بلبيس تم ضبط مصنع لتعبئة وتصنيع العصائر والمياه المعدنية يُدار بدون ترخيص، والتحفظ على (٦٠ ألف) زجاجة مياه معدنية غير مدون عليها بيانات إنتاج أو صلاحية، و(٨٧٥٠) زجاجة عصير بدون بيانات، و(٧٠٠٠) لتر مياه مجهولة المصدر معدة للتعبئة، و(٢٠٠) لتر مكسبات طعم بدون بيانات، و(١٧٥ كجم) مواد تشغيل أولية غير مدون عليها بيانات، و(١٢٥ كجم) مواد تشغيل منتهية الصلاحية، و(١٠٠) لتر مواد مستخدمة في التصنيع بدون بيانات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مستلزمات التعبئة والتغليف غير المطابقة للاشتراطات.

كما تم ضبط مخزن أدوية يُدار بدون ترخيص، والتحفظ على (٦٦ ألفًا و٩٦٣) عبوة دوائية متنوعة بين أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مع غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، تم ضبط (٤٠٠ كجم) لحوم مفرومة مجهولة المصدر داخل ثلاجة مجمدات بناحية بير عمارة، كما تم تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال التجارية.