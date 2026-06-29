بعد وفاة طالبة الشرقية في امتحانات الثانوية العامة.. احذر من هذه العلامات

خيم الحزن على محافظة الشرقية بعد وفاة الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عام، أثناء أدائها امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة، إثر إصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

ما هي الأزمة القلبية

تحدث الأزمة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب أو يتم حظره بشدة. عادة ما يكون الانسداد بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في الشرايين القلبية (التاجية). تسمى الرواسب الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول باللويحات. تسمى عملية تراكم البلاك بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تمزق البلاك وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم. يمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى إتلاف أو تدمير جزء من عضلة القلب.

أعراض الأزمة القلبية

تختلف أعراض الأزمة القلبية. بعض الأشخاص لديهم أعراض خفيفة. البعض الآخر لديه أعراض حادة. بعض الأشخاص ليس لديهم أعراض.

تشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر قد يشعر بالضغط أو الضيق أو الألم أو الضغط أو الألم.

ألم أو انزعاج ينتشر إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو الأسنان أو الجزء العلوي من البطن.

عرق بارد.

التعب.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الدوار.

فقدان الوعي.

غثيان.

ضيق في التنفس.

عادة ما يكون ألم الصدر هو

أكثر الأعراض شيوعا للنوبة القلبية. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل النساء وكبار السن والمرضى بداء السكري، قد تبدو الأعراض غير مرتبطة بنوبة قلبية. على سبيل المثال، قد يكون هناك غثيان أو ألم قصير جدا في الرقبة أو الظهر.

بعض النوبات القلبية تضرب فجأة. لكن الكثير من الأشخاص لديهم علامات وأعراض تحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع. قد يكون ألم الصدر أو الضغط (الذبحة الصدرية) الذي يستمر في الحدوث ولا يختفي مع الراحة علامة تحذير مبكرة. تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

المصدر: mayoclinc