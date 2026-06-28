جمال شعبان يعلق على وفاة طالبة الثانوية العامة داخل اللجنة.. ويوجه رسالة عاجلة للأهالي

تصدرت الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر (١٨) سنة مؤشرات البحث وذلك بعد إعلان وفاتها أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بالسكتة القلبية خلال امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة ٥ مدرسة الشهيد ابراهيم صفا فاقوس شرقيةجني هاني ١٨ عاما في ذمة الله.



أضاف جمال شعبان، يا إما خلل وراثي في كهرباء القلب أو انكسار القلب من الضغوط النفسية، رحمة الله عليها عزائي لأهلها في مصابهم وصيتي للأهالي بعدم المبالغة في الضغط علي الطلاب.