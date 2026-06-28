طرق التخلص من القمل.. خطوات فعالة للقضاء عليه ومنع عودته

يعد قمل الرأس من المشكلات الشائعة، خاصة بين الأطفال في سن الدراسة، وينتقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق التلامس المباشر أو مشاركة الأدوات الشخصية.

ورغم أنه لا ينقل أمراضا خطيرة، فإنه يسبب حكة شديدة وإزعاجا للمصاب. ووفقا لموقع Cleveland Clinic، فإن التخلص من القمل يحتاج إلى علاج صحيح مع الاهتمام بتنظيف الشعر والمحيط لمنع تكرار الإصابة.

استخدام علاج القمل المخصص

تعد المستحضرات الطبية المخصصة للقمل، مثل الشامبو أو اللوشن، الخيار الأول للعلاج. ويجب استخدامها وفقا لتعليمات الطبيب أو النشرة المرفقة، مع تكرار العلاج بعد 7 إلى 10 أيام إذا أوصى بذلك، لضمان القضاء على أي بيض فقس بعد الجرعة الأولى.

تمشيط الشعر بالمشط الضيق

بعد استخدام العلاج، ينصح بتمشيط الشعر بمشط معدني ضيق الأسنان لإزالة القمل الميت وبيضه، مع تقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة، وتكرار التمشيط يوميا أو كل يومين لمدة أسبوعين.

غسل الملابس والمفروشات

يجب غسل الملابس، وأغطية السرير، والمناشف التي استخدمها المصاب خلال اليومين السابقين لاكتشاف القمل بالماء الساخن ثم تجفيفها على حرارة مرتفعة، لأن الحرارة تساعد على القضاء على القمل وبيضه.

تنظيف الأدوات الشخصية

ينصح بغسل الأمشاط وفرش الشعر ودبابيس الشعر في ماء ساخن لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، مع تجنب مشاركة هذه الأدوات مع الآخرين.

عزل الأشياء التي لا يمكن غسلها

يمكن وضع الألعاب القماشية أو الوسائد أو الأغراض التي لا يمكن غسلها داخل كيس محكم الغلق لمدة أسبوعين، لأن القمل لا يستطيع العيش بعيدا عن فروة الرأس لفترة طويلة.

فحص أفراد الأسرة

إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بالقمل، فمن الأفضل فحص جميع المخالطين له، وعلاج من تثبت إصابته فقط، لتجنب انتقال العدوى مرة أخرى.

تجنب الوصفات غير الموثوقة

يحذر الخبراء من استخدام المبيدات الحشرية المنزلية أو المواد الكيميائية غير المخصصة لعلاج القمل، لأنها قد تسبب أضرارا صحية، كما أن كثيرا من الوصفات المنزلية لا توجد أدلة علمية كافية تثبت فعاليتها.

إذا استمر وجود القمل بعد استخدام العلاج بالطريقة الصحيحة، أو ظهرت علامات التهاب في فروة الرأس مثل الاحمرار الشديد أو خروج صديد، فيجب مراجعة الطبيب لاختيار علاج بديل أو أقوى.