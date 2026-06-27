بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

يُعد سيرم الشعر من أكثر المنتجات التي تلجأ إليها السيدات للحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه، وتقليل الهيشان والتقصف، خاصة مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، واستخدام مجففات الشعر والصبغات.

طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ورغم توافر العديد من الأنواع في الأسواق، فإن تحضير سيرم طبيعي في المنزل يعد خيارًا اقتصاديًا وآمنًا، بشرط استخدام مكونات مناسبة لطبيعة الشعر، لخبيرة التجميل زينب محمد.

فوائد سيرم الشعر

يساعد سيرم الشعر على تكوين طبقة رقيقة تحيط بالشعرة، مما يقلل فقدان الرطوبة ويحميها من العوامل الخارجية مثل الحرارة والأتربة. كما يساهم في فك تشابك الشعر، ويمنحه مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا، ويحد من التقصف والهيشان، خاصة إذا استُخدم بانتظام.

طريقة عمل سيرم الشعر بزيت الأرغان

يُعد زيت الأرغان من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، لأنه غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتمنحه الترطيب.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الأرغان.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة من فيتامين E.

زجاجة صغيرة مزودة بقطارة أو بخاخ.

طريقة التحضير

امزجي الزيوت جيدًا داخل الزجاجة، ثم أضيفي محتوى كبسولة فيتامين E، وأغلقي الزجاجة جيدًا ورجيها حتى تمتزج المكونات تمامًا. يُحفظ السيرم في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

سيرم الصبار للشعر الجاف

إذا كان شعرك جافًا أو مجعدًا، فإن جل الصبار يمنحه ترطيبًا ملحوظًا.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا، ثم احفظي الخليط في عبوة نظيفة داخل الثلاجة لمدة لا تزيد على أسبوع.

طريقة الاستخدام

طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ضعي بضع قطرات فقط من السيرم على راحة اليد، ثم وزعيه على أطراف الشعر وأطواله وهو رطب قليلًا بعد غسله. ويمكن استخدام كمية صغيرة على الشعر الجاف لتقليل الهيشان وإضفاء لمعان طبيعي، مع تجنب وضعه على فروة الرأس حتى لا تبدو دهنية.

فوائد المكونات الطبيعية

يحتوي زيت الأرغان على مضادات أكسدة تحمي الشعر من التلف، بينما يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر دون أن يترك ملمسًا دهنيًا. أما زيت اللوز الحلو فيغذي الشعر ويقلل التقصف، في حين يعمل جل الصبار على تهدئة الشعر الجاف ومنحه مرونة أكبر.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

استخدمي كمية قليلة من السيرم، لأن الإفراط قد يجعل الشعر يبدو دهنيًا.

طبقي السيرم بعد غسل الشعر مباشرة للاستفادة من الرطوبة.

احرصي على قص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية يوميًا.

استخدمي شامبو وبلسم مناسبين لطبيعة شعرك.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء، لأن ترطيب الجسم ينعكس على صحة الشعر.

تناولي أطعمة غنية بالبروتين والحديد والزنك وأحماض أوميجا 3، فهي عناصر ضرورية لنمو شعر قوي وصحي.

هل يناسب السيرم الطبيعي جميع أنواع الشعر؟

يمكن استخدام السيرم الطبيعي لمعظم أنواع الشعر، لكن تختلف الكمية حسب طبيعة الشعر. فالشعر الناعم يحتاج إلى قطرات قليلة جدًا، بينما قد يحتاج الشعر الكثيف أو المجعد إلى كمية أكبر قليلًا. ويُنصح دائمًا بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي وصفة تحتوي على زيوت طبيعية، للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه أحد المكونات.