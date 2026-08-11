تحذير عاجل: موجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها والحرارة تقترب من الـ43

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن شهر «مسرى» يشهد خلال الفترة الحالية عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الرطوبة واستمرار ظاهرة الندى خلال ساعات الليل والصباح، الأمر الذي يتطلب تكثيف المتابعة الزراعية وإدارة عمليات الري والتغذية والمكافحة بصورة أكثر دقة.

وأوضح فهيم خلال تصريحات له، أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس، لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 36 و38 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 38 و40 درجة، في حين تتراوح على شمال الصعيد بين 38 و40 درجة، وتصل المحسوسة إلى 40 و42 درجة، بينما يستمر جنوب الصعيد في تسجيل أعلى درجات الحرارة، والتي تتراوح بين 41 و43 درجة، وقد تصل المحسوسة إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل عاملًا مهمًا من الناحية الزراعية، حيث يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب استمرار الندى والرطوبة الليلية، فضلًا عن ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة، مع نشاط للرياح على فترات في عدد من المناطق.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع ملحوظ فى الرطوبة ، وسط أجواء شديدة الحرارة تزيد من حدتها ارتفاع الرطوبة خاصة على السواحل الشمالية والتى تقترب فيها نسب الرطوبة ل 100 % .

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، ووصول الأجواء إلى ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الأرصاد أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة عدم الانتظار حتى الشعور بالعطش.

كما نصحت الهيئة بـتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، بخاصة خلال فترات ارتفاع الحرارة، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المفتوحة والمشمسة خلال ساعات الذروة.

نصائح عاجلة

وشددت الأرصاد على أهمية ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وفاتحة اللون، التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة وتحسين تهوية الجسم.

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة الانتباه إلى تأثير ارتفاع نسب الرطوبة، بخاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، حيث تجعل الطقس أكثر إحساسًا بالحرارة رغم أن درجات الحرارة المسجلة تكون أقل من المحسوسة.

ودعت الأرصاد إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة عنها، حفاظًا على سلامة المواطنين خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة.