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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا

رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا
رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا
محمود مطاوع

خلال زيارته اليوم لمحافظة الغربية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك، بمدينة طنطا.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المقر، أكد رئيس الوزراء أهمية دور جهاز حماية المستهلك في سرعة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والاستجابة لها، وإحكام الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى الدور الفعال لتلك المقرات في توعية المواطنين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة حماية المستهلك.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، ورفع كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وفحصها، في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي، وبما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين بجميع المحافظات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أشار إلى أن إنشاء المقر الجديد بمدينة طنطا يأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل، ليكون أول مركز إقليمي متكامل للجهاز، موضحاً أن المقر مُقام على مساحة إجمالية تبلغ 650 متراً مربعاً، وتم تصميمه وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير الفنية والمؤسسية، لافتاً إلى أنه يُتيح خدمة أكثر من خمسة ملايين مواطن بصورة مباشرة داخل محافظة الغربية، ويخدم أيضًا إقليم وسط الدلتا بالكامل، عبر تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة لمحافظات: المنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط.

وأكد المهندس إبراهيم السجيني أن المركز يعمل على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، والتي تبدأ بإزالة أسباب الشكوى، وتصل في بعض الحالات إلى إحالة المخالفين للجهات المختصة.

كما أوضح أن المقر الجديد يضم عددًا من الإدارات النوعية المتخصصة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بكفاءة وسرعة، وتشمل: إدارة تلقي وفحص الشكاوى، وإدارة التحريات والتحقيقات، وإدارة ضبط الأسواق، وإدارة شكاوى الاتصالات والخدمات الرقمية، وإدارة شكاوى السيارات والسلع المعمرة، وإدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، فضلاً عن عدد من الإدارات الأخرى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن المركز يضم أيضًا "مركز التدريب الإقليمي لحماية المستهلك"، الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، مؤكداً دور المركز في تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية على المستويين الفني والإداري من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث الممارسات والتجارب العالمية في مجال حماية المستهلك، إلى جانب تدريب الكيانات الاقتصادية وممثلي المجتمع المدني، بما يسهم في نشر ثقافة حماية المستهلك، وترسيخ مبادئ الالتزام والشفافية داخل الأسواق.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مختلف إدارات المقر الجديد للجهاز؛ حيث اطلع على آليات العمل وكيفية استقبال الشكاوى والطلبات الواردة، ووجه بضرورة التأكد من سرعة فحص جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين والبت فيها والرد عليها، بما يعزز الثقة في منظومة العمل.

مدبولي الوزراء جهاز حماية المستهلك

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