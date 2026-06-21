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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل وبعد البسين.. نصائح ذهبية لحماية شعرك من التلف

العناية بالشعر قبل السباحة
العناية بالشعر قبل السباحة
ريهام قدري

يؤثر ماء المسبح المحتوي على الكلور على صحة الشعر، إذ قد يتسبب في جفافه وفقدان لمعانه مع التكرار.

 لذلك ينصح الخبراء باتباع روتين بسيط قبل وبعد السباحة لحماية الشعر والحفاظ على نعومته وترطيبه طوال فصل الصيف.

روتين العناية بالشعر قبل نزول المسبح

بللي شعرك بالماء العادي قبل النزول إلى المسبح، فالشعر المشبع بالماء يمتص كمية أقل من ماء الكلور.

ضعي طبقة خفيفة من البلسم أو كريم الشعر المرطب لتكوين حاجز حماية.

اربطي الشعر أو ضعيه داخل قبعة السباحة لتقليل تعرضه المباشر للماء.

إذا كان شعرك مصبوغًا، استخدمي منتجات مخصصة لحماية اللون من البهتان.


روتين العناية بالشعر بعد السباحة

اشطفي الشعر فورًا بالماء النظيف للتخلص من آثار الكلور.

اغسلي الشعر بشامبو لطيف مناسب للاستخدام المتكرر.

استخدمي بلسمًا مرطبًا لاستعادة الرطوبة المفقودة.

ضعي ماسكًا مغذيًا مرة أو مرتين أسبوعيًا إذا كنتِ تسبحين بانتظام.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية مباشرة بعد السباحة قدر الإمكان.

استخدمي سيروم أو زيتًا خفيفًا على الأطراف للحفاظ على اللمعان وتقليل التقصف.


احرصي على قص الأطراف بانتظام للتخلص من التلف.

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

اختاري منتجات تحتوي على زيوت طبيعية مثل الأرجان أو جوز الهند لدعم صحة الشعر.


 

ماء المسبح الشعر السباحة العناية بالشعر قبل السباحة

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