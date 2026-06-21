كيكة إسفنجية خفيفة ولذيذة.. وصفة مثالية مع الشاي الصباحي

تعد الكيكة الإسفنجية من أشهر وأبسط أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرون على مائدة الفطار أو بجانب كوب من الشاي والقهوة.

وتمتاز بقوامها الهش وخفتها، كما يمكن تقديمها سادة أو تزيينها بالفواكه والكريمة حسب الرغبة.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية للفطار

المكونات:

4 بيضات

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب دقيق منخول

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة حليب (اختياري)

طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

2. اخفقي البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكثيفًا.

3. اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط البيض مع التقليب برفق من أسفل إلى أعلى.

4. أضيفي الحليب إذا رغبتِ في قوام أكثر طراوة.

5. صبي الخليط في قالب مدهون بالقليل من الزبدة والدقيق.

6. اخبزي الكيكة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

7. اتركيها تبرد قليلًا ثم قدميها مع الشاي أو الحليب في وجبة الفطار.

نصائح لنجاح الكيكة الإسفنجية

لا تفتحي الفرن خلال أول 20 دقيقة من الخبز.

احرصي على نخل الدقيق للحصول على قوام خفيف وهش.

استخدمي بيضًا بدرجة حرارة الغرفة للحصول على أفضل نتيجة.

بالهنا والشفا!