زي المحلات .. طريقة عمل أرز بالجمبري

يعد الأرز بالجمبري من الأكلات اللذيذة وغير التقليدية، ويمكن تحضير أرز بالجمبري في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير أرز بالجمبري

كيلو أرز مصري

جمبري متنضف صغير

بصل مفروم

توم مفروم

فلفل اخضر حار حلقات

شبت مفروم

زيت

ملح وفلفل

كمون

كزبرة ناشفة

ماء مغلي

٢ ملعقة كبيرة صلصه طماطم



طريقة تحضير أرز بالجمبري

شوحي البصل مع الثوم على النار ثم يضاف الجمبري والتوابل والفلفل الحار ونقلب حتى يتغير لون الجمبري

ضيفي الصلصة ونقلب

ضعب الأرز ثم ضيفي الماء المغلي

اتركيه على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل

يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي