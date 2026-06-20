طريقة عمل فريك بصدور الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف مروة مهني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فريك بصدور الدجاج، فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لضيوفك بمذاق لا يقاوم.

مقادير فريك بصدور الدجاج



● صدور دجاج مسلوقة

● مرقة سلق الدجاج

● بشر ليمون

● عود قرفة

● حبهان

● ورق لورا

● جوزة الطيب

● ملح وفلفل

● زيت زيتون

● لحمة مفرومة

● بهارات

● قرفة مطحونة

● زبدة

● فريك منقوع

● لوز محمر

طريقة تحضير فريك بصدور الدجاج



تعصج اللحمة المفرومة مع الزبدة ثم تضاف كل البهارات.

تترك حتى تدخل في التسوية ثم يضاف الفريك المنقوع.

تضاف مرقة سلق الدجاج ويترك الخليط حتى تمام النضج.

يقدم الفريك وتقطع صدور الدجاج على الوجه ويزن الطبق باللوز المحمر.