طريقة عمل طاسة بيض مسلوق.. بأسهل الخطوات

طاسة بيض مسلوق من الأطباق اللذيذة ة الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة بيض مسلوق، فيما يلي…

مقادير طاسة بيض مسلوق

● بصل مفروم

● فلفل أخضر بارد وحامي مفروم

● 4 ملاعق كبيرة صلصه طماطم

● نصف كوب ماء مغلي

● ملح وفلفل

● شطة

● زيت وسمنة

● ٦ بيض مسلوق مقطع أنصاف

● جبنة موتزاريلا حسب الرغبة



طريقة تحضير طاسة بيض مسلوق

يشوح البصل مع الثوم في زيت وسمنة

تضاف الصلصة وقليل من الماء المغلي ثم الشطة

يقلبوا جيدا ثم ترص أنصاف البيض المسلوق في الطاسة ثم الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة