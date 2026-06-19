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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية بطاطس بالسجق .. بأسهل الخطوات

صينية بطاطس بالسجق
صينية بطاطس بالسجق
هاجر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية بطاطس بالسجق فهي من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير صينية بطاطس بالسجق


● بطاطس

● سجق

● عصير طماطم

● سمنة

● بصل

● ثوم

● صلصة طماطم

● فلفل رومي

● فلفل حار

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير صينية بطاطس بالسجق


يسلق السجق في القليل من الماء في إناء على النار
يمكن إضافة القليل من السمنة
يضاف البصل المفروم والفلفل الرومي والحار والبطاطس
يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط
يضاف الثوم ويقلب مع الخليط
توضع الصينية في الفرن حتى النضج

بطاطس بالسجق صينية بطاطس بالسجق مقادير صينية بطاطس بالسجق

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