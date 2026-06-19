طريقة عمل قوارب البطاطس بالبيض والبسطرمة.. جديدة وغير تقليدية

قوارب البطاطس بالبيض والبسطرمة من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قوارب البطاطس بالبيض والبسطرمة، فيما يلي..

مقادير قوارب البطاطس بالبيض والبسطرمة

● بطاطس مخبوزة ومقورة

● زيت

● زبدة

● بيض

● لبن

● ملح وفلفل

● جبنة موتزاريلا مبشورة

● بسطرمة

طريقة تحضير قوارب البطاطس بالبيض والبسطرمة

يخفق البيض مع اللبن والبسطرمة

يرفع على النار في طاسة بها زيت وزبدة

ويضاف ملح وفلفل ويخلط جيدا حتى تمام الطهي

يضاف قليل من الموتزاريلا ويخلطوا جيدا

تحشى البطاطس بالبيض

تضاف الموتزاريلا على الوجه

وتدخل الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة

يفرم قليل من البسطرمة وتحمر في طاسة ساخنة

وترش على الوجه

وتقدم ساخنة