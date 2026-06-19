حقيقة أكواد البيض في الأسواق الأوروبية ودلالاتها الغذائية

كشفحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الارشاد البيطري، معلومات مهمة حول الأكواد المطبوعة على البيض في بعض الأسواق الأوروبية، والتي انتشرت صورها مؤخرًا داخل متاجر في تركيا وعدد من الدول، مؤكدة أن هذه الرموز لا علاقة لها بجودة البروتين بقدر ما تعكس طريقة تربية الدواجن.



وقالت “نوح” إن البيض يُعد من أهم مصادر البروتين الحيواني وأكثرها فائدة للجسم، لاحتوائه على عناصر غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن، مشددة على أنه لا توجد قاعدة تُجبر أي شخص على تناوله أو منعه، فالأمر يختلف حسب الحالة الصحية وتوصيات الطبيب.

وأضافت أن الأكواد الموجودة على البيض تمثل نظام تصنيف عالمي يوضح ظروف تربية الدجاج، حيث يساعد المستهلك على معرفة مصدر المنتج وطريقة إنتاجه بشكل أكثر شفافية.

وأشارت إلى أن:

الكود (0) يشير إلى البيض العضوي الناتج من دجاج يتم تربيته على أعلاف طبيعية وفي بيئة خالية من المواد الكيميائية قدر الإمكان.

الكود (1) يعبر عن دجاج مُربى في مساحات مفتوحة تسمح له بالحركة والخروج إلى الهواء الطلق.

الكود (2) يعني تربية داخل حظائر مغلقة ولكن بمساحات أوسع دون خروج خارجي.

الكود (3) يشير إلى تربية داخل أقفاص، وهي الأقل من حيث حرية الحركة.

وأكدت أن هذه الأكواد لا تعني أن نوعًا معينًا “غير صحي” بشكل مطلق، ولكنها تعكس اختلاف أسلوب التربية فقط، وهو ما قد يؤثر على بعض خصائص الإنتاج مثل جودة الحياة للدواجن وليس القيمة الغذائية الأساسية للبيض.

وشددت على أهمية اختيار منتجات غذائية من مصادر موثوقة، مع مراعاة نظافة التخزين ودرجة الحفظ، ويفضل حفظ البيض داخل الثلاجة دون غسله قبل التخزين للحفاظ على القشرة الواقية الطبيعية.

واختتمت بأن البيض يظل غذاءً مهمًا للكبار والأطفال، ويُعد خيارًا اقتصاديًا وغنيًا بالبروتين، بشرط الاعتدال في تناوله واتباع الإرشادات الصحية المناسبة لكل حالة