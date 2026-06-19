5 أبراج تعرف بحبها الشديد للأكل وتذوق الأطعمة المختلفة

يختلف الناس في عاداتهم الغذائية ودرجة حبهم للطعام، لكن عشاق الأبراج يعتقدون أن بعض الأبراج تتمتع بشهية أكبر من غيرها وتميل إلى الاستمتاع بتجربة الأطعمة المختلفة واكتشاف النكهات الجديدة.

وبينما تبقى هذه الصفات في إطار التسلية والترفيه، نستعرض أبرز 5 أبراج تعرف بعشقها للطعام وحبها لتذوق كل ما هو جديد."

برج الثور

من أكثر الأبراج عشقًا للطعام، ويستمتع بتجربة الأكلات الفاخرة والحلويات، ويعتبر تناول الطعام متعة أساسية في حياته.

برج السرطان

يرتبط الطعام لديه بالمشاعر والذكريات العائلية، ويحب الأكلات المنزلية والوصفات التقليدية.

برج القوس

يعشق تجربة المطابخ العالمية والأطعمة الجديدة خلال السفر والمغامرات.

برج الميزان

يهتم بجمال تقديم الطعام بقدر اهتمامه بمذاقه، ويميل إلى الأكلات الراقية والمتوازنة.

برج الحوت

يلجأ إلى الطعام أحيانًا لتحسين مزاجه، ويحب النكهات المريحة والحلويات.