طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، فإن رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم يعد خيارًا مثاليًا لتقديمه على مائدة الغداء أو العشاء.

وتتميز هذه الوصفة بأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، كما تضفي لمسة أنيقة على السفرة، ما يجعلها مناسبة للعزومات والمناسبات المختلفة.

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

مكونات رول الكوسة بالدجاج:

2 حبة كوسة متوسطة الحجم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

رشة زيت زيتون.

مكونات الحشوة

صدور دجاج مسلوقة ومفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا أو بهارات دجاج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مكونات صوص الثوم

3 ملاعق كبيرة زبادي.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة مايونيز (اختياري).

عصير نصف ليمونة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

طريقة تحضير رول الكوسة بالدجاج:

ـ تُغسل حبات الكوسة جيدًا، ثم تُقطع إلى شرائح طولية رفيعة باستخدام مقشرة الخضروات أو سكين حاد.

ـ بعد ذلك تُتبل بقليل من الملح والفلفل الأسود وتُدهن بطبقة خفيفة من زيت الزيتون.

ـ تُشوى شرائح الكوسة في الفرن أو على مقلاة الجريل لبضع دقائق حتى تصبح طرية ومرنة، ما يسهل لفها دون أن تتكسر.

ـ في مقلاة على نار متوسطة، يُشوح البصل في زيت الزيتون حتى يذبل، ثم يُضاف الدجاج المفروم والفلفل الألوان مع البهارات والملح والفلفل الأسود، ويُقلب الخليط جيدًا حتى تمتزج النكهات.

ـ توضع كمية مناسبة من الحشوة على طرف كل شريحة كوسة، ثم تُلف برفق للحصول على شكل رول متماسك، ويمكن تثبيتها بأعواد خشبية إذا لزم الأمر.

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

طريقة إعداد صوص الثوم:

ـ في وعاء صغير، يُخلط الزبادي مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والمايونيز حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

ـ يمكن زيادة كمية الثوم أو تقليلها حسب الرغبة.

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

التقديم:

ـ تُرص رولات الكوسة بالدجاج في طبق التقديم، ثم تُقدم بجانب صوص الثوم البارد.

ـ يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم أو رشة خفيفة من البابريكا لإضافة لمسة جمالية ونكهة مميزة.

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

وتُعد هذه الوصفة من أفضل الأكلات الصحية المناسبة للدايت، حيث تجمع بين البروتين والخضروات في طبق خفيف ولذيذ يناسب جميع أفراد الأسرة.