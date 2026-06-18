فوائد خارقة لتناول الطماطم الطازجة.. لن تتوقعها

تعد الطماطم من أكثر الخضروات المفيدة للجسم والمستخدمة في عدد كبير من الأطعمة والوصفات.

ووفقا لموقع ويمد فإن الطماطم تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض اليكم أبرزها

القلب

قد يساعد الليكوبين أيضاً في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، مما قد يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب كما أن العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الطماطم، مثل فيتامينات ب وهـ ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويدات، قد تعزز صحة القلب أيضاً.

العيون

يحتوي الطماطم على مادتين تُسميان اللوتين والزياكسانثين، واللتان قد تساعدان في حماية عينيك من الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر كما قد تساعدان في منع إجهاد العينين وتخفيف الصداع الناتج عن إجهادها وتشير بعض الأبحاث إلى أنهما قد تقللان من احتمالية الإصابة بنوع أكثر خطورة من السبب الرئيسي للعمى في الولايات المتحدة وهو التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

الرئتان

تشير بعض الدراسات إلى أن الطماطم قد تكون مفيدة لمرضى الربو ، وقد تساعد في الوقاية من انتفاخ الرئة ، وهو مرض يُلحق الضرر تدريجيًا بالحويصلات الهوائية في الرئتين. ويُعزى ذلك على الأرجح إلى أن الليكوبين واللوتين والزياكسانثين، من بين مضادات أكسدة أخرى، تُحارب المواد الضارة الموجودة في دخان التبغ، وهو السبب الرئيسي لانتفاخ الرئة ويسعى العلماء حاليًا إلى فهم هذه التأثيرات بشكل أعمق.