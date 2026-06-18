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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حدث تحكيمي تاريخي في مباراة التشيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026

توري بينسو فى مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا
توري بينسو فى مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا
حمزة شعيب

شهدت مباراة التشيك وجنوب أفريقيا، المقامة مساء الخميس على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حدثًا تحكيميًا استثنائيًا دخل تاريخ البطولة.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكمة الأمريكية توري بينسو، لتصبح أول حكمة تقود مباراة في النسخة الحالية من كأس العالم للرجال، في خطوة تعكس استمرار دعم مشاركة المرأة في المجال التحكيمي على أكبر الساحات الكروية.

وتعاون بينسو في إدارة المباراة كل من بروك مايو وكاثرين نيسبيت، ليشكّل الثلاثي أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مواجهة في تاريخ البطولة.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حيث دخل المنتخبان اللقاء بحثًا عن تعويض خسارتهما في الجولة الافتتاحية؛ إذ تلقى منتخب جنوب أفريقيا هزيمة أمام المكسيك بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب التشيك أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1.

وعلى صعيد أحداث المباراة، أنهى منتخب التشيك الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، أحرزه ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة، بعدما استغل خطأ دفاعيًا لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بنجاح على يسار الحارس.

ويأتي هذا الحدث التحكيمي بالتزامن مع إقامة النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وباستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في إطار توجه "فيفا" لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التنوع داخل منظومة كرة القدم العالمية.

التشيك جنوب أفريقيا كأس العالم

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