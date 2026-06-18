التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخب التشيك بنظيره جنوب أفريقيا، بتفوق التشيك بهدف نظيف، في لقاء شهد حماسة مبكرة واستغلالاً مثالياً لارتباك الدفاع المنافس.

تمكّن لاعب منتخب التشيك، ميشال ساديليك، من افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد انفراد تام بالمرمى، إثر استغلاله لارتباك واضح في دفاع جنوب أفريقيا، ليضع الكرة على يسار الحارس ويُعلن عن تقدم فريقه مبكراً.

تدخل هذه المواجهة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، وتحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خصوصاً في ظل الظروف المتشابهة التي يمر بها كل منهما:

· منتخب جنوب أفريقيا يخوض المباراة تحت ضغط كبير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المكسيك (0-2)، والتي شهدت أيضاً طرد لاعبين، مما زاد من تعقيد مهمته وأثر على ترتيبه في المجموعة.



· منتخب التشيك بدوره، لم يكن وضعه أفضل، إذ انطلق في البطولة بخسارة مثيرة أمام كوريا الجنوبية (1-2)، مما وضعه في موقف يستدعي تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل.

التشكيلتان الأساسيتان

تشكيل التشيك:

كوفار، كوفال، هولز، هراناك، كريجي، داريدا، سيرف، ساديلك، سوجكا، هلوزيك، شيك.

تشكيل جنوب أفريقيا:

ويليامز، موديبا، مبوكازي، موداو، أوكون، موكوينا، مباثا، آدامز، أبوليس، ماسيكو، راينر.

يمنح التقدم التشيكي في هذا الشوط دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً مع حاجة الفريقين الماسة للفوز لتعويض خسارة الجولة الافتتاحية. ومع بقاء شوط كامل، تظل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز قد تعقّد حسابات كلا المنتخبين قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.