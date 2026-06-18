طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

تبحث الكثير من ربات المنازل عن وصفات سريعة واقتصادية لتحضير وجبات يحبها الأطفال والكبار، وتعد سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة من أشهر الأكلات التي يمكن تقديمها في الغداء أو العشاء.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة لتحضير الناجتس في المنزل بمكونات بسيطة وقوام طري من الداخل ومقرمش من الخارج.

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

مكونات الناجتس:

كيلو من صدور وأوراك الدجاج المفرومة ناعماً.

كوب فيجيتار حار متبل جاهز.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

رشة زنجبيل.

مكونات التغليف:

كوب دقيق.

كوب نشا.

كوب فيجيتار.

كوب بقسماط مطحون.

مكونات صوص السندوتشات:

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب كاتشب.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

خطوات التحضير:

ـ في وعاء عميق، يخلط الدجاج المفروم مع التوابل والفيجيتار جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ بعد ذلك، تُبلل اليدان بالماء ويتم تشكيل العجينة إلى أقراص أو كرات صغيرة حسب الرغبة، كما يمكن فردها وتقطيعها بأشكال مختلفة تناسب الأطفال.

ـ ولتحضير الطبقة الخارجية المقرمشة، تُغلف قطع الناجتس بخليط الدقيق والنشا والفيجيتار والبقسماط المطحون حتى تتغطى بالكامل.

ـ ثم تُقلى قطع الناجتس في زيت غزير ساخن على نار متوسطة حتى تكتسب لوناً ذهبياً وقواماً مقرمشاً.

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

طريقة عمل الصوص الخاص:

ـ يُخلط المايونيز مع الكاتشب والعسل الأبيض جيداً حتى يتكون صوص كريمي متجانس يمنح السندوتشات مذاقاً مميزاً.

طريقة التقديم:

ـ تُحشى أرغفة الفينو أو خبز الكايزر بقطع الناجتس الساخنة، مع إضافة أوراق الخس والجبنة والصوص، لتقديم وجبة شهية تشبه سندوتشات المطاعم الشهيرة.

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

وتُعد هذه الوصفة من أفضل وصفات ناجتس الدجاج المنزلية، حيث تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة الاقتصادية، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات ومحبي الوجبات السريعة.