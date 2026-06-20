قبل الإفطار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا؟

زيت الزيتون يُعتبر "غذاءً خارقاً"، بل كان أساساً للصحة: فهو يُغذي الجهاز الهضمي، ويحمي المعدة، ويُهيئ الجسم ليومه.

حتى اليوم، تُظهر الدراسات أن زيت الزيتون البكر الممتاز عالي الجودة له تأثير مضاد للالتهابات خفيف وتأثير وقائي للخلايا بسبب البوليفينولات والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

لكن هذا لا ينجح مع كل الزيوت - فقط مع الزيوت الطازجة والطبيعية والغنية بالبوليفينول

فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا على الريق

- بداية لطيفة للهضم:

يحفز زيت الزيتون إنتاج الصفراء ويدعم هضم الدهون.

ويشير كثيرون إلى أن تناول ملعقة صغيرة منه صباحًا يخفف الانتفاخ ويحسن الهضم.

- حماية للمعدة والأمعاء:

يعمل المزيج اللطيف من حمض الأوليك والبوليفينولات كطبقة واقية على الغشاء المخاطي للمعدة إلى أن هذا المزيج قد يمنع التهيج ويؤثر إيجابًا على البكتيريا المعوية.

كما تؤكد الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

(EFSA) أن البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون تحمي دهون الدم من الإجهاد التأكسدي - وهو عامل مهم لصحة الخلايا وعمليات الشيخوخة.

- يوفر زيت الزيتون طاقة بطيئة

حيث يحتوي على دهون صحية تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتطلق الطاقة ببطء - وهو أمر مفيد بشكل خاص عند تناوله على معدة فارغة