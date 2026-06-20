بعد إصابة نور ابنة عمرو دياب.. كل ما تود معرفته عن مرضها

أثارت نور أبنة الفنان عمرو دياب حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها خلال وضعها على جهاز الأكسجين.

أكدت نور عمرو دياب أنها تعاني من حساسية الربو مما يجعلها تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الأطباء.



مرض نور ابنة عمرو دياب

الربو التحسسي أو الناجم عن الحساسية هو حالة تشد فيها الشعب الهوائية عند تنفس مسببات الحساسية. في معظم الأحيان، تكون هذه المواد المسببة للحساسية في الهواء - مثل عث الغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات أو جراثيم العفن.

عندما يكون لديك الحساسية، يخلق جسمك استجابة لشيء يعتقد أنه تهديد - مسببات الحساسية. يطلق جهازك المناعي جميع دفاعاته لمحاولة محاربة هذا الخطر. يطلق جهازك المناعي مواد كيميائية مختلفة تسبب الالتهاب أو التورم والضغط على الشعب الهوائية عند التعرض لمسببات الحساسية.



أعراض الربو التحسسي

إذا كنت تعاني من الربو التحسسي، فقد يكون لديك العديد من الأعراض نفسها التي تواجهها مع أنواع أخرى من الربو. يمكن أن تشمل هذه الأعراض ما يلي:

الشعور بضيق في التنفس.

السعال بشكل متكرر، خاصة في الليل.

الصفير (ضجيج الصفير أثناء التنفس).

تعاني من ضيق في الصدر (الشعور وكأن شيئا ما يضغط على صدرك).

يمكن أن يؤدي التعرض لمسببات الحساسية أيضا إلى ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك:

انسداد الأنف.

تصريف الأنف

حكة في العينين أو دامعة.

طفح جلدي أو خلايا.

ما هي مسببات الحساسية التي تسبب الربو التحسسي؟

يمكن أن تكون المواد المسببة للحساسية من حولك - في بيئاتك الداخلية والخارجية. عندما تعاني من الربو التحسسي، يمكن أن يؤدي استنشاق هذه المواد المسببة للحساسية إلى (تحريك) أعراضك. من المهم معرفة ما يمكن أن يؤدي إلى الربو حتى تتمكن من إدارة حالتك.

تشمل مسببات الحساسية المحتملة التي يمكن أن تسبب الربو التحسسي ما يلي:

الحيوانات الأليفة : يمكن أن تأتي الحساسية للحيوانات الأليفة أو الحيوانات من فروها أو بولها أو لعابها أو من وبر الحيوانات الأليفة، وهي رقائق من الجلد.

حبوب اللقاح: حبوب اللقاح هي مادة مسحوقية من الأشجار والعشب والأعشاب الضارة والأعشاب الضارة. حبوب اللقاح العشبية وحبوب اللقاح هي الأكثر وفرة في الربيع. تطلق الأعشاب الضارة والراجويد حبوب اللقاح في الخريف.

العفن: توجد القوالب عادة في الأماكن التي تحتوي على الرطوبة (مثل الطوابق السفلية). في الهواء الطلق، يوجد العفن خلال الأيام الدافئة أو الرطبة، بعد المهاد أو بعد هطول الأمطار. ينتج العفن جراثيم تدخل في الهواء ويمكن أن تؤدي إلى الربو.

عث الغبار: عث الغبار هو كائنات مجهرية تتغذى على جلد الإنسان. إنهم يعيشون على الأسطح الناعمة لمنزلك، بما في ذلك السجاد والأثاث الناعم والوسائد والمراتب. كل من العث نفسه وبرازه مسببات للحساسية.

الصراصير: يمكنك العثور على هذه الآفات في العديد من المنازل والمباني القديمة.

يمكن أن يؤدي البراز واللعاب وأجزاء الجسم الأخرى من الصراصير إلى الربو.

قد تؤدي الحساسية الغذائية إلى الربو التحسسي لدى بعض الأشخاص. نادرا ما تكون الحساسية الغذائية سببا للربو التحسسي وحده.

المصدر: clevelandclinic

