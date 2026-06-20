في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الطبيب النفسي على أنه الشخص القادر على فهم مشاعر الآخرين واحتواء آلامهم، يطرح الكثيرون سؤالًا مهمًا: كيف يتمكن هذا الطبيب من حماية نفسه من الضغوط النفسية التي يتعرض لها يوميًا نتيجة الاستماع المستمر للتجارب المؤلمة والقصص الصعبة؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

قال الدكتور سلمان أمام استشارى الطب النفسي من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه على الرغم من الصورة المهنية القوية للطبيب النفسي، إلا أنه في النهاية إنسان يتأثر بما يسمعه ويعيشه داخل الجلسات العلاجية، وهو ما يجعل الحفاظ على الصحة النفسية أمرًا أساسيًا لضمان استمراره في أداء عمله بكفاءة دون أن يقع تحت ضغط عاطفي أو إرهاق نفسي.

الفصل بين التعاطف والتورط العاطفي

وأكد سلمان أنه أول ما يتعلمه الطبيب النفسي خلال سنوات التدريب هو كيفية تحقيق التوازن بين التعاطف مع المريض وعدم الانغماس الكامل في مشكلته.

فالتعاطف أمر ضرورى لفهم الحالة النفسية للمريض وبناء علاقة علاجية آمنة، لكن التورط العاطفي الزائد قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ”الإجهاد التعاطفي“، وهو حالة من الإرهاق النفسي الناتج عن حمل مشاعر الآخرين بشكل زائد.

وأضاف أن على الطبيب النفسي أن يضع نفسه مكان المريض ويحاول إيجاد حل للمشكلة ولكن إذا تعاطف وتأثر أختل قراره وهذا هو الفرق بين ما يقصه المريض على صديق او ما يقصه على طبيب نفسي لأن الصديق بشكل أو بأخر سوف يتعاطف ويتأثر ومن هنا يختل قراره ولكن الطبيب لا يتعاطف بل يساعد المريض على الاستشفاء وإيجاد حلول.

الإشراف المهني والدعم النفسي للطبيب

يخضع الأطباء النفسيون بشكل دوري لجلسات إشراف مهني، يتم فيها مناقشة الحالات الصعبة مع زملاء أو مشرفين متخصصين.

هذه الجلسات تساعد الطبيب على تفريغ الضغط النفسي، وإعادة تقييم الحالات بطريقة علمية، بعيدًا عن التأثر العاطفي المباشر.

كما يلجأ العديد من الأطباء إلى العلاج النفسي الشخصي، وهو أمر شائع ومهم للحفاظ على توازنهم النفسي.

وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية

من أهم القواعد التي يعتمد عليها الطبيب النفسي هي الفصل بين حياته المهنية وحياته الخاصة.

فعند انتهاء العمل، يحاول الطبيب الابتعاد عن التفكير المستمر في الحالات التي يتابعها، وتجنب حمل مشكلات المرضى إلى المنزل، وهو ما يساعد على إعادة شحن الطاقة النفسية.

ممارسة العادات الصحية اليومية

تلعب العادات اليومية دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن النفسي للطبيب، مثل:

ممارسة الرياضة بانتظام لتخفيف التوتر.

الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

تناول غذاء صحي يدعم وظائف الدماغ.

ممارسة أنشطة ترفيهية تساعد على الاسترخاء.

هذه العادات ليست رفاهية، بل ضرورة مهنية تساعد الطبيب على الاستمرار في عمله دون إرهاق.

الوعي بالإجهاد النفسي المبكر

يتعلم الأطباء النفسيون كيفية التعرف على علامات الإرهاق النفسي في وقت مبكر، مثل الشعور المستمر بالتعب العاطفي، أو فقدان الحماس، أو التباعد عن المشاعر.

التعامل المبكر مع هذه العلامات يساعد على منع تطورها إلى ما يُعرف بالاحتراق النفسي، وهو حالة قد تؤثر على جودة العمل والحياة الشخصية.

قوة الحديث مع الزملاء

يعد التواصل مع الزملاء أحد أهم مصادر الدعم النفسي، حيث يتيح للطبيب مشاركة التجارب الصعبة وتبادل الخبرات، مما يخفف من الشعور بالضغط.

فالإحساس بأن هناك من يفهم طبيعة العمل وتحدياته يساعد على تخفيف العبء النفسي بشكل كبير.

لماذا يبدو الطبيب النفسي قويًا دائمًا؟

رغم الضغوط الكبيرة، يظهر الطبيب النفسي في كثير من الأحيان متماسكًا وقادرًا على تقديم الدعم للآخرين، وهو ما يعود إلى التدريب المستمر على إدارة المشاعر وتنظيم الانفعالات، وليس لأنه لا يتأثر.