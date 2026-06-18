كيف تحمي نفسك من الشخص النرجسي؟.. نصائح نفسية مهمة

حذر خبراء في علم النفس من أن التعامل غير الواعي مع الأشخاص الذين يعانون من سمات النرجسية قد يؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة، خاصة في العلاقات القريبة مثل الزواج والعمل.



وبحسب ما أشار إليه مختصون في موقع Psychology Today، فإن التعامل مع من تظهر لديهم سمات مرتبطة بـ اضطراب الشخصية النرجسية يتطلب وعيًا بطرق التواصل الصحيحة، لأن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يميلون إلى فرض السيطرة وتقليل مشاعر الآخرين.



وأوضح الخبراء أن وضع حدود واضحة منذ البداية يعد من أهم استراتيجيات الحماية النفسية، إلى جانب تجنب الدخول في صراعات طويلة تهدف لإثبات من هو المخطئ، لأنها غالبًا لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.



كما نصح المختصون باستخدام أسلوب “الحياد العاطفي” في التعامل، من خلال تقليل الانفعال والردود القصيرة والمحايدة، ما يساعد على تقليل التصعيد في المواقف اليومية.



وأكدت التحليلات المنشورة في الموقع أن الاعتماد العاطفي الزائد على الشخص النرجسي يزيد من الضغط النفسي، لذلك يُنصح ببناء شبكة دعم مستقلة والحفاظ على مساحة شخصية آمنة.



وحذّر الخبراء من محاولة تغيير الشخص النرجسي بالقوة، مشيرين إلى أن أي تحسن حقيقي في السلوك يحتاج إلى رغبة داخلية وعلاج متخصص.