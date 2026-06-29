نائب يطالب بـ "استثناءات ضريبية" لشمال سيناء لدعم بوابة مصر الشرقية

أكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، تأييده الكامل للتعديلات التشريعية الجديدة الخاصة ببعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، واصفًا إياها بأنها خطوة حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فضلاً عن دورها في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية للنهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

و طالب "عكيرش" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الحكومة المصرية، ممثلة في وزير المالية، بضرورة إبداء مرونة أكبر ومنح تسهيلات وتيسيرات خاصة للمناطق الحدودية، وفي مقدمتها محافظة شمال سيناء.

وتابع النائب موسى عكيرش قائلا:" أتحدث اليوم نائباً عن الشعب، وبالأخص عن محافظة شمال سيناء، تلك البقعة الغالية التي قدمت وما زالت تقدم التضحيات من أجل أمن واستقرار الوطن. إن أهل سيناء هم من يدفعون فاتورة أي أحداث تمر بها البلاد وهذا قدرنا، لذا نطالب الحكومة بأن تنظر إلينا بعين الرحمة، وأن تمنحنا مميزات واستثناءات تعوضنا عن السنين السابقة والحروب الزائلة".

واختتم نائب شمال سيناء كلمته بمناشدة الحكومة بوضع "بلاد البوابة الشرقية" على رأس أولوياتها التنموية والتشريعية، مشددًا على ضرورة أن تضع الدولة نصب عينيها دائماً اعتبارات الأمن القومي المصري المرتبطة بسيناء العزيزة، بما يضمن دعم صمود المواطنين هناك ودفع عجلة التنمية المستدامة.