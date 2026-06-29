قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانوني الضريبة على الدخل و التأمين الصحي الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال يتم عرض طلبي مناقشة عامة موجهين إلى الحكومة، لتحديد الموعد للمناقشة بحضور المسئولين المختصين.

ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.

ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب، ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.

كما يشهد مجلس النواب، عرض الطلب المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يشار إلى أنه قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:

الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

والثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة طلبي مناقشة عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

الاجازة

7 أفكار ممتعة تبعد طفلك عن الشاشات وتملأ الإجازة الصيفية بالمرح

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل

طريقة عمل لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد